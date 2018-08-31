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Результаты клиентов
Пример работы промоутера
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От чего зависит эффективность рекламы?
01
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место и время проведения акции
02
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Полезные материалы для проведения
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Мы занимаемся проведение BTL-акций с 2014 года. За это время мы провели более 14 тысяч самых разных рекламных мероприятий: раздача листовок, распространение по почтовым ящикам и под дворники автомобилей, расклейка объявлений, проведение дегустаций и массовок, открытие магазинов и многое другое.
Промо компания Акула организует рекламные кампании любой сложности, бюджет от 10 000 рублей до нескольких миллионов. Организуем мероприятия «под ключ» ✅ Рекламное BTL агентство в России. ⏩ Организуем и проведем промо-мероприятие от 350 рублей в час. 🚀 -> Заходи❗, то есть подбираем весь необходимый персонал и реквизит для проведения акции, разрабатываем рекламную компанию, контролируем ход мероприятия.
Успех рекламной кампании зависит от того, насколько правильно организовано мероприятие (определена целевая аудитория, предложение для клиента, время и место проведения) и, конечно, от того, кто его проводит.
Промо фирма Акула – это команда профессионалов с колоссальным опытом. В нашем штате 10 координаторов, каждый из которых провел более 1000 акций.
В нашей базе более 39 000 промоутеров по России, более 80% из них работают с нами уже несколько лет, на счету у каждого из них более сотни акций. За время работы компании мы составили рейтинги на промоутеров и подбираем для наших заказчиков самых опытных, активных, ответственных и имеющих хорошие отзывы от других клиентов.
Организуя акцию ✅ Рекламное BTL агентство в России. ⏩ Организуем и проведем промо-мероприятие от 350 рублей в час. 🚀 -> Заходи❗, мы ориентируемся не только на качественное выполнение своей работы, мы нацелены на наибольшую эффективность от рекламного мероприятия. Поэтому мы стараемся помочь своим клиентам подобрать подходящие БТЛ-инструменты для их бизнеса, ведь одни и те же инструменты показывают разную эффективность для разных сфер.
БТЛ компания Акула разработала для своих клиентов специальные материалы, основанные на собственном опыте. Мы рассказываем о секретах проведения акций, подбора персонала, оформления печатных материалов, чтобы Вы смогли организовать все грамотно, и Ваша акция дала максимальные результаты – поток новых клиентов и увеличенную выручку.
Официально зарегистрированное с 2014 года.