Промо компания Акула организует рекламные кампании любой сложности, бюджет от 10 000 рублей до нескольких миллионов. Организуем мероприятия «под ключ» ✅ Рекламное BTL агентство в России. ⏩ Организуем и проведем промо-мероприятие от 350 рублей в час. 🚀 -> Заходи❗, то есть подбираем весь необходимый персонал и реквизит для проведения акции, разрабатываем рекламную компанию, контролируем ход мероприятия.

Мы занимаемся проведение BTL-акций с 2014 года. За это время мы провели более 14 тысяч самых разных рекламных мероприятий: раздача листовок, распространение по почтовым ящикам и под дворники автомобилей, расклейка объявлений, проведение дегустаций и массовок, открытие магазинов и многое другое.

От чего зависит успех промо-мероприятия?

Успех рекламной кампании зависит от того, насколько правильно организовано мероприятие (определена целевая аудитория, предложение для клиента, время и место проведения) и, конечно, от того, кто его проводит.

Промо фирма Акула это?

Сколько промоутеров в БТЛ агентстве Акула ✅ Рекламное BTL агентство в России. ⏩ Организуем и проведем промо-мероприятие от 350 рублей в час. 🚀 -> Заходи❗?

В нашей базе более 39 000 промоутеров по России, более 80% из них работают с нами уже несколько лет, на счету у каждого из них более сотни акций. За время работы компании мы составили рейтинги на промоутеров и подбираем для наших заказчиков самых опытных, активных, ответственных и имеющих хорошие отзывы от других клиентов.